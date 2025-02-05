Ege sallanmaya devam ediyor! AFAD duyurdu: Bir deprem daha oldu

Ege Denizi'nde günlerdir art arda meydana gelen depremler devam ediyor. Endişe yaratan sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.

4.5 büyüklüğünde sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.35'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi