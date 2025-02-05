Ege sallanmaya devam ediyor! AFAD duyurdu: Bir deprem daha oldu
Ege Denizi, depremlerle etkilenmeye devam ediyor. Saat 13.35’te 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Ege Denizi'nde günlerdir art arda meydana gelen depremler devam ediyor. Endişe yaratan sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.
4.5 büyüklüğünde sarsıntı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.35'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-05
Saat:13:35:07 TSİ
Enlem:36.61194 N
Boylam:25.62528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/f4WnfajK15@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi