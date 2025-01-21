Ege'de 5,2'lik deprem! Çanakkale, İzmir, Balıkesir sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde, deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.
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Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-01-21
Saat:23:38:44 TSİ
Enlem:39.43806 N
Boylam:26.30167 E
Derinlik:8.65 km
Detay:https://t.co/nsA25NrBvh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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