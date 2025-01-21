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Ege'de 5,2'lik deprem! Çanakkale, İzmir, Balıkesir sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde, deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

Haber Merkezi
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Ege'de 5,2'lik deprem! Çanakkale, İzmir, Balıkesir sallandı
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Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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