Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.



Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.



- Eski ehliyet belgesi



- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,



- 1 adet biyometrik fotoğraf,



- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,



-Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.