Ekrem İmamoğlu: Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır

CHP'nin gelecek hafta sonu düzenlenecek tüzük kurultayı öncesinde İstanbul İl Danışma Kurulu, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Altan Öymen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Bu dayanışmanın ortak aklın zaferi olacak"

Toplantıda konuşan İmamoğlu "Tarihi bir dönemeçte ve büyük bir dönüşümün eşiğinde" olduklarını söyleyerek "Partimizin değişim adımlarıyla başlayıp, ülkemizin değişimiyle devam edecek olan bu sürecin her birimizin üzerinde büyük sorumluluğu var. Her birimiz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu sorumluluğun karşılığını hissetmek, anlamak ve büyük bir çaba vermek zorundayız. Biz adımlarımızı doğru biçimde atmaya devam ettikçe emin olunuz sadece partimiz değil, Türkiye doğru yolda ilerleyecek ve geleceği çok daha güzel olacak. Biz başarırsak Türkiye başaracak ve eminim hep birlikte başaracağız. Önce kendimizi, sonra ülkemizi değiştireceğiz. Ve eminim bunu da hep birlikte başaracağız. Bu dayanışmanın ortak aklın zaferi olacak. Hukukun, adaletin, özgürlüğün zaferi olacak. Cumhuriyetin, demokrasinin ve halkımızın zaferi olacak. Bu güzel ülkemiz cennet vatanımız Türkiye'mizin zaferi olacak. Bu ülkeyi bir kişinin iradesiyle onun aklına ve onun çıkarlarına mahkum eden bir anlayışa karşı siyasetin zeminini genişleterek en kapsayıcı hale getirerek hep birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

"Partimizin yerel yönetim başarıları, iftira ve hurafelerle CHP'yi karalamaktan başka hiçbir meziyeti olmayanları toplumun karşısında etkisizleştirdi ve değersizleştirdi"

Gazete Oksijen'in haberine göre "Toplumun en geniş ortak paydalarını halkın ortak çıkarlarını esas alarak en güçlü katılımla ilerleyeceğiz" diyen İmamoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi'yle toplum arasında 2019'da başlayıp 2024 yerel seçimleriyle çok daha güçlenen, çok değerli bir ilişki süreci var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel önemini ve değerini çok iyi bilen vatandaşlarımız partimizin halkçı ve icraatçı yönünü de bizzat yaşayarak, deneyimleyerek ve bu yönüyle takdir eden bir süreci görme fırsatı buldular. Partimizin yerel yönetim başarıları, iftira ve hurafelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamaktan başka hiçbir meziyeti olmayanları toplumun karşısında etkisizleştirdi ve değersizleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Bize duydukları güveni boşa çıkarmamamızı istiyorlar"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu "Kendi içinde doğru dürüst bir siyasi rekabet yaşamayan, parti içinde demokrasiden nasibini almamış yapıların ekonomide, demokraside, adalette, güvenlikte yaşanan büyük krizlerin temel nedeni olduğunu milletimiz bu süreçte çok daha net bir biçimde gördü ve anladı. Vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte yeni bir yola girmeye hazır olduklarını bize net olarak açıkça gösterdiler. Çarşıda, pazarda, gittiğimiz her yerde, memleketimizin her köşesinde halkımız böyle bir inancı olduğunu bize net olarak gösteriyorlar ve inanınız milletimiz hazırlar. Bizden tek bir talepleri var. Bize duydukları güveni boşa çıkarmamamızı istiyorlar. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının değil, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün hatta seçmenlerinin de duyulan güveni hak etmeye devam etmesini, sorumluluk almamızı, hep beraber sorumluluk üstlenmemizi ve bunun gereğini yerine getirmemizi bekliyorlar." diye konuştu.

"İşte tam da bu yolda tüzük kurultayımız çok önemli bir kaldıraç olacaktır"

Değişimnden toplumun bütün kesimlerinin mutlu ve kazançlı çıkacağını belirten İmamoğlu "Çünkü hedefimiz bu, gayretimiz de açıkçası bunun için. Milletimizin tamamının faydalanacağı bir süreci milletimizin huzuruna getirmek. Bu hedeften asla vazgeçmeyeceğimizi, toplumu bütün olarak kucaklamaya devam edeceğimizi kanıtlamanın en etkin yolu; kararlı olmalıyız. Asla doğruları yapmaktan, milletimizin beklentilerini karşılamaktan vazgeçmemeliyiz. Partililer olarak kendi aramızda demokrat ve adaletli, eşit ve kardeşçe ilişkiler kurmak ve bunun zeminini kurumsallaştırmak, böylesi bir sürecin en önemli başlangıç anıdır. Bu yönüyle hep birlikte beraberce ortak akılla aynı masada buluşabilmenin, amasız, fakatsız konuşabilmenin, memleketimizin, dertlerini, sorunlarını çözebilme konusunda en üstün gayreti ortak akılla koyabilmenin ilkeli davranışını partimiz için, memleketimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için ortaya koymak her Cumhuriyet Halk Partilinin zorunluluğudur. İşte tam da bu yolda tüzük kurultayımız çok önemli bir kaldıraç olacaktır. Dünyanın en demokratik tüzüğünü de kaleme alsanız, bu tüzüğün hazırlanma sürecinde bir demokratik meşruiyet sorunu varsa istediğiniz sonucu elbette elde edemezsiniz. Ortak aklın, ortak hissiyat ve ideallerin ifadesi değilse o tüzük aslında buz üstüne yazılmış olur. Oysa biz partimizin tüzüğü yüreklere, vicdanlara kazınsın ve herkes tarafından kabul görsün istiyoruz. Onun için tüzüğümüzü yani birbirimizle ve toplumla kuracağımız ilişkilerin niteliğini belirleyeceğimiz kurultayımızı en güzel şekilde hazırlamak hepimizin görevidir.” dedi.

"Özgür Özel ve ekibine yürekten inanıyorum"

Tüzük kurultayıyla ilgili İmamoğlu "Kurultayımızı en güzel şekilde hazırlamak hepimizin görevidir. İstanbul'da atılan ve ülkemizin farklı illerinde atılmasını beklediğimiz kapsayıcı, buluşturan, birlikte düşünen ve düşündüren adımların her birisini çok önemsiyorum. Bu yönüyle kurultayımızı tam bir ortak akıl şenliğine dönüştürerek gerçekleştirmeliyiz. Tüzük kurultay öncesinde işlettiğimiz katılımcı mekanizmaların, yoğun istişare süreçlerinin, çalıştayların, danışma kurulu toplantılarının tam da bu meşruiyet arayışı gerçeğinin karşılığını verdiğini ve gösterdiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en güzel tüzük kurultaylarından birisini, hatta umuyorum birincisini en katılımcı şekliyle milletimizin hürriyet ve istiklal mücadelesinin yıl dönümünü kutladığımız bu haftadan başlayarak, partimizin kuruluş yıl dönümüne doğru gidecek süreci en kaliteli şekilde hazırlayacağına inanıyorum. Bu konuda çok kıymetli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve ekibine yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortak aklı ve milletin vicdanını hakim kılmak için inanıyorum partimiz en iyi şekilde hazırlanıyor." sözlerine yer verdi.

"Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır"

Yapılan kurultay hazırlığının bir iktidar hazırlığı olduğunu da ifade eden İmamoğlu, "Bu hazırlıkta boşa harcayacak içe dönük halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız bile yoktur. Birbirimize vakit ayıralım, konuşalım, halleşelim, helalleşelim, konuşalım ama bütün bu konuşmalar kendi içimizde ve aramızda suhuleti sağlamak, işbirliğini oluşturmak adına kaliteli bir süreç şekliyle ilerlesin. Kamuoyuna farklı yönleriyle yansıyarak milletimizin temel gündemini, sağa sola esnetecek bir biçimde gündemi meşgul etmemesini diliyorum. İnanınız bir dakikamız yok bile derken çok çalışmamız, iş üretmemiz, belediyeler olarak özellikle yükümüzün ne kadar büyük olduğunu bilen bir ekip olduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine genel başkanımızla birlikte merkez yönetimimizle, tüzüğe belki de altlık olabilecek bir biçimde ilerleyen zaman diliminde bunların da partimizin en üst düzeyde yönetim biçimine ve organizasyon şemasına eklenecek bir biçimde yerel yönetimle ilgili atılan kurumsallaşma çalışmalarını da takdirle izliyor bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum" dedi.

İmamoğlu sözlerini "Bu çalışmanın ve hep birlikte başaracağımıza olan inancımızın önemli bir aşaması olan Tüzük Kurultayı'nı önemsediğim gibi sonrasında tariflenen altı aylık partimizin programına hazırlama sürecini en az tüzük kadar önemsiyorum. Bu dönemde aslında ülkemizin nasıl bir geleceğe hazırlandığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimle birlikte nasıl bir süreci inovatif bir biçimde hazırlamaya çalıştığını gösterecek bu çalışmanın sonucu milletimizin önüne bir seçim programının ana omurgasını oluşturacak şekliyle çıkmasını umut ediyorum." diyerek tamamladı.