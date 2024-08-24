İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğününe katıldı. Düğünde yan yana oturan ikili, takdimler sırasında birbirlerini alkışladı. Düğüne, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Yarkadaş: Kılıçdaroğlu'nun morali yerindeydi

T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu ile nikah öncesinde de görüştüğünü söyleyen Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı X'ten, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile nikah öncesi görüştüm. Morali ve keyfi yerindeydi. Enerjikti. Partinin geleceğine dair görüşlerini aktarırken, deneyimini de ortaya koyuyordu. " dedi. Yarkadaş, nikaha dair fotoğrafları "CHP içi normalleşmeden yeni görüntüler" notuyla paylaştı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. İmamoğlu, buluşmaya ilişkin açıklamasında, “Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur” demişti.

"Devamı gelmezse yanlış olur"

İmamoğlu, “Devamı gelecek mi? Genel anlamda bir değerlendirme yapıldı mı” sorusuna ise “Niye gelmesin devamı? Gelmezse yanlış olur. Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemde olmasını da dilerim" yanıtını vermişti.