Manisalılar Ferdi Zeyrek'e belediye önündeki törenle veda etti

Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak. 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek için önce Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Tören için Zeyrek'in cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alındı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da belediyedeki törende yerini aldı.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Ferdi Zeyrek'in annesi, oğlunun tabutuna sarılırken fenalaştı.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek cenaze töreninde konuştu. Zeyrek, "O Manisa sevdalısı bir insandı. Yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı" diyerek Manisalılardan helallik istedi.

"O varken gözüm arkada kalmıyordu"

CHP Genel Başkanı Özel ağlayarak yaptığı konuşmada "Ferdi benden daha fazla Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine çocuklarına. Yunusemre Belediye Başkanı olmak istiyordu. Ben sen büyükşehire aday olacaksın sen alırsın burayı dedim. Bir mucize gerçekleştirdi yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı. O varken gözüm arkada kalmıyordu o gitti ne yapacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

CHP, Avcılar mitingini erteledi

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluda Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Öte yandan CHP'nin yarın yapacağını duyurduğu Avcılar mitingi de bir sonraki haftaya ertelendi.