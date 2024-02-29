  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor
Takip Et

Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor
Takip Et

Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk olacak.

Yerel seçim özel bölümünde ekrana çıkacak olan İmamoğlu'na soru sormak ve programa katılmak isteyenler sosyal medyadan başvuru yapacak.