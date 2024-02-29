Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacak.
Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk olacak.
Yerel seçim özel bölümünde ekrana çıkacak olan İmamoğlu'na soru sormak ve programa katılmak isteyenler sosyal medyadan başvuru yapacak.
Mevzular Açık Mikrofon Y.S.Ö. ‘in sıradaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu. Katılım için yakında @BabalaTv den paylaşılacak olan afiş altına yorum yapabilirsiniz. Bekleriz. #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/OYYE4X7ku2— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 29, 2024