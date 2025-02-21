  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı, adaylığı açıklanacak
Takip Et

Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı, adaylığı açıklanacak

CHP'de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimle ilgili hazırlıklar sürüyor. CHP’nin Meclis grubunda milletvekilleri adaylar için imza atmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun adaylığı cumartesi günü yapılacak MYK toplantısı sonrası açıklanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı, adaylığı açıklanacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu nedenle CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.

17 Şubat’ta başlayan imza süreci Cuma günü saat 17:00’da bitecek. NTV'de yer alan habere göre şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı öğrenildi.

CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 20 milletvekili imzası yeterli olacak. Ön seçime karşı çıkan ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10'a yakın milletvekilinin imza atmayacağı iddia ediliyor.

Adaylık başvurusu yapacak

İmamoğlu'nun cuma günü avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenildi.

Dursun Çiçek de ön seçim için adaylığını açıkladı

Bu arada İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.

Gözler cumartesi gününde: Adaylar ilan edilecek

Mecliste toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak Merkez Yürütme Kurulu'na sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.

Gündem
SON DAKİKA... Ankara'da 5 günde ikinci deprem! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı
ANKARA'DA BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ DEPREM
İlyas Salman'lı OY'una Geldik filmine bakanlık engeli: Vizyon tarihi ertelendi
İlyas Salman'lı OY'una Geldik filmine bakanlık engeli
Kulis: Erdoğan, Efkan Ala ile toplantı yaptı! Partinin yeni yönetimi belirlendi
Kulis: Erdoğan, Efkan Ala ile toplantı yaptı! Partinin yeni yönetimi belirlendi
İstanbul'da okullar tatil edildi, yollar boş kaldı
İstanbul'da okullar tatil edildi, yollar boş kaldı
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İmamoğlu'ndan İstanbul için kar uyarısı: Şiddeti artacak
Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber