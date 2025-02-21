Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı, adaylığı açıklanacak

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu nedenle CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.

17 Şubat’ta başlayan imza süreci Cuma günü saat 17:00’da bitecek. NTV'de yer alan habere göre şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı öğrenildi.

CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 20 milletvekili imzası yeterli olacak. Ön seçime karşı çıkan ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10'a yakın milletvekilinin imza atmayacağı iddia ediliyor.

Adaylık başvurusu yapacak

İmamoğlu'nun cuma günü avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenildi.

Dursun Çiçek de ön seçim için adaylığını açıkladı

Bu arada İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.

Gözler cumartesi gününde: Adaylar ilan edilecek

Mecliste toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak Merkez Yürütme Kurulu'na sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.