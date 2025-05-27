Ekrem İmamoğlu'ndan 4. dalga İBB operasyonuna tepki: Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, “Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?” diyerek iktidara tepki gösterdi. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına yönelik hazırlanan dosyaların içinin boş çıktığını söyleyen İmamoğlu, “Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?” diye sitem etti.

İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasından bu yana İBB’ye yönelik 4 dalga operasyon gerçekleştirildi. Tutuklanan yüzlerce kişinin arasında İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları başta geldi.

"Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?"

İmamoğlu, dün 4. dalga operasyonda Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay dahil 25 kişi hakkında daha tutuklama kararı verilmesinin ardından bugün şu mesajı verdi:

“Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum. Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikâyet ediyorum.

Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp 'yeni dosyalar yapabilir miyiz?' derdine düştüler.

Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?”

Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?



Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum.



Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 27, 2025

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 46 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler Abdulbaki Yayla, Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Fadime Şimşek İpşir, Ferhat Fazlıoğlu, Hakan Kuk, Mehmet Zeki Ertürk, Muhammet Burak Gönültaş ve Sezen Algedik'in de bulunduğu 21 kişi yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik sorgusu tamamlanan İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki, Erdem Arıoğlu, Güngör Gürman, Sami Özge Arıoğlu, Sarp Yalçınkaya, Sinan Sepetçi, İlker Hamal, Kamuran Ataç, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.