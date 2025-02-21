Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için kar yağışı uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkisini gösteren kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB ekiplerinin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Kar yağışının kent genelinde ulaşımı aksatmaması için tüm önlemleri aldık. Ekiplerimiz yolların açık kalması için aralıksız çalışıyor." dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bizim tahminimiz Perşembe ve Cuma kar yağışının yoğun olacağı yönündeydi. Hala o şekilde. Ekiplerimiz sahada olmaya devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor. Başka çalışmalarımız da sürüyor, evsizlere kış hizmetimiz var. Tesislerimizde ve anlaşmalı otellerde ağırlıyoruz.

Bugün öğleden sonra rüzgarın artışıyla kar yağışı olacağı tahmin edilmekte, şiddeti artacak. Bu gece de, cumartesi yani en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz."