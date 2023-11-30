Ekrem İmamoğlu'nun davası seçim sonrasına ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 25 Nisan 2024'e yani yerel seçim sonrasına ertelendi. Öte yandan iddianamede yer alan iddiaların incelenmesi için 3 Sayıştay denetçisinin görevlendirilmesine karar verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Ekrem İmaoğlu'nun Avukatı Kemal Polat, "Konunun uzmanlarına sevk edilmesi de olumlu çünkü belediyelerin mali açıdan denetlen inceleyen kurumdur konun uzmanıdır bekleyeceğiz. Dosya bilirkişiye gittiği zaman zaten en az bir 90 gün sürenin geçmiş olması gerekecek. Mahkemede bunu göz önünde bulundurdu. Nisan sonunda doğru kalmasının nedeni de 31 Martta yerel seçimlerden sonra itiraz süreçleri ve adliyelerin durumu göz önüne alındığında makul" dedi.