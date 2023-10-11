Emekli ikramiyesini artırma teklifi: Bir kez ödenecek parayı 20 bin lira yapalım

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, çiftçilerin son yıllarda zor günler yaşadığını söyledi.

Çiftçilerin tarımdan ve topraktan uzaklaştığını ifade eden Kaya, şeker pancarı üreticilerinin düşük ürün fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığını, buna karşın girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İsrail-Filistin çatışmalarının şiddetlenerek devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in hava saldırıları sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Usta, "Zarar gören ve zulme uğrayan yine Gazzeli siviller olmuştur. İsrail'in Hamas'ı cezalandırma gerekçesiyle başlattığı ve Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız destek verdiği sivil katliamına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı halen sessizliğini korumaktadır. İYİ Parti olarak bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Usta, hükümetin silahların susması için daha güçlü ve kararlı diplomatik adımlar atmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye inisiyatifler almaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, parti olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Lübnan'daki Geçici Barış Gücüne verdiği desteğin süresinin uzatılmasına yönelik tezkerenin görüşüleceğini hatırlatan Akçay, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda vuku bulan tüm anlaşmazlıkların giderilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam ortasında yer alan istikrar unsuru güçlü bir ülke olarak Türkiye, sorunların değil çözümlerin bir parçası olmamızı sağlayacak inisiyatifler almaktadır."

MHP'li Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'da okul yapımından yol inşaatlarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, cezaevlerindeki sorunlara çözüm bulunamadığını öne sürdü.

İdari gözlem kurullarının görevleri olmamasına rağmen mahkeme gibi çalıştığını iddia eden Oluç, bu kurulların görevleri olmayan işleri yaptığını söyledi.

Ekonomi politikalarının düzeltilmesi gerektiğini belirten Oluç, "Açlık sınırı 15 bin 500 lira olmuş, yoksulluk sınırı 47 bin lirayı bulmuş ve bu durumda suç ücretlilere atılıyor. Ücret artışları enflasyonu yükseltiyormuş." dedi.

Başarır'dan emeklilere 20 bin lira teklifi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emeklilere yapılacak 5 bin lira ödemenin müjde olmadığını söyledi.

Emeklilerin ikiye bölündüğünü dile getiren Başarır, "Bu, çağın çok gerisinde bir para. Bunun farkında değiller mi? En az 20 bin lira olmalıydı. Gelin, bir kez ödenecek parayı 20 bin lira yapalım. Çalışan, çalışmayan ayrımını kaldıralım. Yarın burada yasalaşırsa Anayasa Mahkemesine gider, iptal olur ya da bir emekli başvurur yine iptal olur. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sınırlar terör örgütlerinden temizlenene kadar kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Yenişehirlioğlu, amaçlarının çocuklara daha iyi gelecek bırakmak olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türk diplomasisinin 500'üncü yılını kutlamaya hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve tüm coğrafyalarda milli güvenlik önceliklerimize ve menfaatlerimize dayanan etkin ve sonuç alıcı dış politika takip etme hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Bin yıldır vatanına, bir asırdır Cumhuriyet'ine, 80 yıldır demokrasisine, son olarak 15 Temmuz'da da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimiz için Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bütün dikkatimizi, enerjimizi, çabamızı Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hasredeceğiz."