Emekli Maaş Zammı Yeni Kök Maaş Hesaplama Tablosu Kök Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Emekli kök maaş nasıl hesaplanır, sorusu yeni zam oranları ile bir kez daha gündeme geldi. Peki, kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? İşte, SSK Bağkur emekli kök maaş hesaplama tablosu bilgileri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2024 Ocak ayından geçerli olmak üzere 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,''Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

SSK'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Ek ödeme dahil kök maaş bu şekilde öğrenilebiliyor.