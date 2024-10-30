Emekliler bugün eylemde olacak! Emeklilerin talepleri ne?

Açlık sınırının 19 bin liraya yaklaştığı Türkiye'de en düşük emekli aylığı Hazine yardımıyla 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Açlık sınırının altındaki aylıklar ile yaşamaya çalışan emekliler, alanlarda ses yükseltiyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası, örgütlü olduğu tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı. Sendika, yurt genelinde eylem ve açıklamalara başladı. 27 Ekim’de başlayan yürüyüşlerde emekliler, taleplerini açıkladı. Eylemlerin bir sonraki durağı ise İstanbul.

Sendika, bugün TSİ 11.00’de Kadıköy’de yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Örgütlü olduğu tüm kentlerde yürüyüş yapacak sendikanın son durağı ise 2 Kasım’da Ankara’daki Sakarya Caddesi olacak.

Tüm siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşları 2 Kasım’da Ankara’da yapılacak büyük basın açıklamasında buluşmaya çağıran Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, insanca yaşamak istediklerini ve bunun koşullarının sağlanabileceğini vurguladı.

"Sesimizi duyan yok"

Sorunun ülke kaynaklarının ve emekli primlerinin değerlendirilmesinde yaşanan adaletsizlikten kaynaklandığını belirten Ergen, "Bu pervasız ekonomi yönetiminin faturası biz emeklilere çıkarılamaz. İtirazımız bunadır. Basın açıklamaları yaptık, duymadılar. Mitingler yaptık, görmediler. Taleplerimizi 100 bini aşkın imzalı dilekçeyle TBMM dilekçe komisyonuna verdik, Dört aya yaklaştı ses yok. Temmuz ayında kamu çalışanları ve kamu emeklilerine (memur emeklilerine) enflasyonun 5,42 puan altında artış verdiler. İtiraz ettik, yine ses yok. Tam bir otokratik yönetimle karşı karşıyayız" dedi.

Emekliler ne istiyor?

Hükümetin emeklilerin sesini duyması için 27 Ekim, 28 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım'da belirledikleri il ve ilçelerden basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştireceklerini vurgulayan Ergen, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Sendikalaşmamızın önüne engeller koymayın ve kapatma davaları düşürülsün. Emekliye öncelikle seyyanen 15 bin lira verilmeli. En düşük emekli aylığı, işe ilk kez giren bir memurun maaşına çekilmeli. Özelleştirmenin yol açtığı sağlık sistemindeki sorunlar için acil çözümler geliştirilmeli. İntibak yasası bir an önce hayata geçirilmeli, kök maaş problemi çözülmeli ve maaş farkları adil biçimde düzenlenmeli.''

Emeklilerin dörtte biri çalışmak zorunda

Emekli yoksulluğu arttıkça çalışan emekli sayısı da artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıkladığı resmi verilere göre Mart 2024 itibarıyla 1 milyon 943 bin 579 emekli SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürüyor.

Türkiye Emekliler Derneği'ne göre yaklaşık 2 milyon emekli de kayıt dışı çalışıyor. Geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emekli sayısı toplamda 4 milyonu buluyor. Ekonomi yönetiminin çalışmasına göre, Türkiye'de toplam emekli sayısı 16 milyon 154 bin 322 kişi. Buna göre emeklilerin yaklaşık dörtte biri çalışmak zorunda.

Yaşlı işçi ölümleri artıyor

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Meclisi verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılının ilk altı ayında 50-64 yaş arası 215 işçi, 65 yaş ve üstü 52 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin yüzde altısı 65 yaş ve üstü, yüzde 31'i 50 yaş ve üstünde gerçekleşti.

Geçen yıl ise 50-64 yaş arası 454 işçi, 65 yaş ve üstü 95 işçi hayatını kaybederken 50 yaş ve üstü, iş cinayetlerinin yüzde 30'unu oluşturdu.