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Emir Sarıgül ifade vermek üzere adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi’nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Haber Merkezi
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Emir Sarıgül ifade vermek üzere adliyeye geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP-C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere finansal destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bir dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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