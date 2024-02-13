En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 13 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.13 10:26:39 38.0170 27.1667 7.1 -.- 2.0 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.02.13 10:06:32 36.3940 40.0220 5.0 -.- 3.9 3.7 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2024.02.13 09:49:30 37.7712 37.6363 11.8 -.- 1.8 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.13 09:27:04 37.9727 27.2218 5.5 -.- 1.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.02.13 08:28:01 40.4255 26.1612 10.5 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.13 07:43:03 38.6807 26.5657 10.5 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.13 07:32:08 35.3302 27.6890 9.7 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2024.02.13 06:01:54 40.4410 33.3637 11.3 -.- 2.1 -.- KARAKOCAS-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2024.02.13 05:54:00 38.0633 36.4225 7.7 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 05:48:57 38.8323 37.3477 5.0 -.- 1.4 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.13 05:31:48 38.2267 38.4265 10.9 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.13 05:31:17 40.2888 26.9985 4.1 -.- 1.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 05:05:41 40.3727 27.0670 6.6 -.- 1.7 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 05:01:19 40.2932 27.0293 12.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 04:53:50 40.3018 27.0305 11.1 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 04:52:39 40.2992 27.0193 12.2 -.- 2.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 04:51:20 38.3432 38.6288 5.0 -.- 1.9 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2024.02.13 04:39:17 37.9232 36.2220 5.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.13 04:04:42 40.4663 33.3528 15.5 -.- 2.0 -.- BAKIRLI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2024.02.13 04:03:38 36.0442 29.4262 23.4 -.- 2.2 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.02.13 03:43:12 38.3457 37.3900 8.3 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 03:40:16 38.1517 37.2965 6.9 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 03:26:38 37.8265 36.3762 5.3 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 03:10:10 39.0153 29.7222 1.2 -.- 2.0 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.02.13 02:59:45 38.5437 38.0593 5.4 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.02.13 02:52:20 40.2918 27.0233 11.3 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.13 02:50:40 37.9873 36.2017 5.0 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 02:24:06 38.0092 36.4097 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 02:07:49 37.9305 36.2323 4.5 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.13 01:40:15 37.8758 27.5942 5.0 -.- 3.0 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.02.13 01:22:12 40.8057 28.1560 15.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.13 01:06:20 38.0737 37.2205 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 00:48:05 38.0067 36.5432 5.5 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.13 00:30:11 38.4340 37.3530 2.2 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 13 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-13 10:57:45 37.39361 36.75722 6.69 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-13 10:46:30 37.11806 37.15611 7.02 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep)
2024-02-13 10:38:51 39.59 39.67306 7.0 ML 2.1 Merkez (Erzincan)
2024-02-13 10:27:33 37.65167 36.92611 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-13 10:26:40 37.06528 28.90639 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2024-02-13 10:23:07 38.37944 39.09417 6.97 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2024-02-13 10:06:30 36.235 39.92 6.6 MW 3.9 Deyrizor (Suriye) - [68.12 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-02-13 10:04:32 38.10139 38.4425 12.54 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-13 09:49:30 37.77444 37.72556 7.0 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-13 09:27:03 37.95833 27.22556 9.07 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.16 km] Selçuk (İzmir)
2024-02-13 09:22:05 37.12028 34.68111 7.19 ML 1.5 Çamlıyayla (Mersin)
2024-02-13 08:28:01 40.40556 26.24722 6.96 ML 1.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.03 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-02-13 08:12:29 37.20389 36.95639 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-13 07:46:48 38.0125 37.62806 7.05 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-13 07:43:04 38.68139 26.56778 6.56 ML 2.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.20 km] Karaburun (İzmir)
2024-02-13 07:32:01 35.05667 27.50194 10.11 ML 3.9 Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)
2024-02-13 07:04:40 38.20417 38.62667 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-13 06:56:58 38.12944 38.63333 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-02-13 06:35:40 38.08444 37.86694 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-13 06:13:04 38.18528 38.10139 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-13 06:06:09 38.35722 37.65667 7.16 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-02-13 06:01:54 40.50944 33.43889 6.51 ML 2.2 Şabanözü (Çankırı)
2024-02-13 05:54:00 38.00306 36.45167 6.99 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-13 05:48:57 38.87 37.37556 7.01 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-02-13 05:35:19 37.56694 36.24306 12.06 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye)
2024-02-13 05:31:48 38.12333 38.45833 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-02-13 05:31:17 40.28528 27.02722 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 05:19:16 38.30056 37.84194 9.33 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-02-13 05:05:40 40.36806 27.05639 6.99 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 05:04:00 38.16583 37.73889 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-13 05:01:19 40.29 26.99722 8.94 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 04:53:51 40.28417 27.00694 8.17 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 04:52:40 40.29 27.00972 6.51 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 04:51:21 38.23972 38.63028 13.61 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-02-13 04:39:17 37.93306 36.24806 7.11 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-02-13 04:04:42 40.50028 33.44 5.05 ML 2.0 Şabanözü (Çankırı)
2024-02-13 04:03:39 36.12639 29.4475 32.9 ML 2.2 Akdeniz - [15.32 km] Kaş (Antalya)
2024-02-13 03:43:13 38.31472 37.41611 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-13 03:40:17 38.11139 37.35667 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-13 03:26:38 37.86583 36.42611 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-13 02:59:46 38.47333 38.06944 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-02-13 02:52:20 40.29 27.00778 3.59 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 02:50:41 38.02278 36.22778 7.0 ML 2.4 Saimbeyli (Adana)
2024-02-13 02:24:06 38.00444 36.40722 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-13 01:40:15 37.86583 27.58722 7.0 ML 2.9 Germencik (Aydın)
2024-02-13 01:06:38 40.27389 27.01389 7.39 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-13 00:48:08 37.99083 36.50528 6.95 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-13 00:36:35 40.17417 27.85111 4.98 ML 1.4 Gönen (Balıkesir)
2024-02-13 00:23:00 36.40083 36.26861 7.0 ML 1.9 Antakya (Hatay)
2024-02-13 00:14:56 38.47389 38.05639 5.94 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)