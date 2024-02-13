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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 13 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.13 10:26:39  38.0170   27.1667        7.1      -.-  2.0  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel

2024.02.13 10:06:32  36.3940   40.0220        5.0      -.-  3.9  3.7   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

2024.02.13 09:49:30  37.7712   37.6363       11.8      -.-  1.8  -.-   GOLBASI (ADIYAMAN)                                İlksel

2024.02.13 09:27:04  37.9727   27.2218        5.5      -.-  1.9  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)                          İlksel

2024.02.13 08:28:01  40.4255   26.1612       10.5      -.-  1.7  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.13 07:43:03  38.6807   26.5657       10.5      -.-  2.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.13 07:32:08  35.3302   27.6890        9.7      -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.13 06:01:54  40.4410   33.3637       11.3      -.-  2.1  -.-   KARAKOCAS-SABANOZU (CANKIRI)                      İlksel

2024.02.13 05:54:00  38.0633   36.4225        7.7      -.-  1.3  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.13 05:48:57  38.8323   37.3477        5.0      -.-  1.4  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.02.13 05:31:48  38.2267   38.4265       10.9      -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.02.13 05:31:17  40.2888   26.9985        4.1      -.-  1.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.13 05:05:41  40.3727   27.0670        6.6      -.-  1.7  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.13 05:01:19  40.2932   27.0293       12.1      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.13 04:53:50  40.3018   27.0305       11.1      -.-  1.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.13 04:52:39  40.2992   27.0193       12.2      -.-  2.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.13 04:51:20  38.3432   38.6288        5.0      -.-  1.9  -.-   MERDIVENLER-(MALATYA)                             İlksel

2024.02.13 04:39:17  37.9232   36.2220        5.9      -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.13 04:04:42  40.4663   33.3528       15.5      -.-  2.0  -.-   BAKIRLI-SABANOZU (CANKIRI)                        İlksel

2024.02.13 04:03:38  36.0442   29.4262       23.4      -.-  2.2  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.02.13 03:43:12  38.3457   37.3900        8.3      -.-  1.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.13 03:40:16  38.1517   37.2965        6.9      -.-  1.8  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.13 03:26:38  37.8265   36.3762        5.3      -.-  2.1  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.13 03:10:10  39.0153   29.7222        1.2      -.-  2.0  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel

2024.02.13 02:59:45  38.5437   38.0593        5.4      -.-  1.5  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.02.13 02:52:20  40.2918   27.0233       11.3      -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.13 02:50:40  37.9873   36.2017        5.0      -.-  2.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.13 02:24:06  38.0092   36.4097        5.0      -.-  2.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.13 02:07:49  37.9305   36.2323        4.5      -.-  2.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.13 01:40:15  37.8758   27.5942        5.0      -.-  3.0  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.02.13 01:22:12  40.8057   28.1560       15.6      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.02.13 01:06:20  38.0737   37.2205        6.4      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.13 00:48:05  38.0067   36.5432        5.5      -.-  2.3  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.02.13 00:30:11  38.4340   37.3530        2.2      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

AFAD 13 Şubat son depremler listesi

Tarih         Saat              Enlem                  Boylam   Derinlik(Km)    Tip      Büyüklük             Yer        

2024-02-13 10:57:45       37.39361              36.75722              6.69       ML         1.4          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-13 10:46:30       37.11806              37.15611              7.02       ML         1.6          Şehitkamil (Gaziantep)

2024-02-13 10:38:51          39.59              39.67306              7.0          ML         2.1          Merkez (Erzincan)         

2024-02-13 10:27:33       37.65167              36.92611              7.0          ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-13 10:26:40       37.06528              28.90639              7.0          ML         1.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-13 10:23:07       38.37944              39.09417              6.97       ML         1.7          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-13 10:06:30       36.235   39.92     6.6          MW       3.9          Deyrizor (Suriye) - [68.12 km] Akçakale (Şanlıurfa)         

2024-02-13 10:04:32       38.10139              38.4425                12.54     ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-13 09:49:30       37.77444              37.72556              7.0          ML         1.9          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-13 09:27:03       37.95833              27.22556              9.07       ML         2.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.16 km] Selçuk (İzmir)   

2024-02-13 09:22:05       37.12028              34.68111              7.19       ML         1.5          Çamlıyayla (Mersin)      

2024-02-13 08:28:01       40.40556              26.24722              6.96       ML         1.4          Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.03 km] Eceabat (Çanakkale)      

2024-02-13 08:12:29       37.20389              36.95639              7.0          ML         1.5          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-13 07:46:48       38.0125                37.62806              7.05       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-13 07:43:04       38.68139              26.56778              6.56       ML         2.2          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.20 km] Karaburun (İzmir)          

2024-02-13 07:32:01       35.05667              27.50194              10.11     ML         3.9          Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)    

2024-02-13 07:04:40       38.20417              38.62667              7.0          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-02-13 06:56:58       38.12944              38.63333              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-02-13 06:35:40       38.08444              37.86694              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-13 06:13:04       38.18528              38.10139              7.06       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-13 06:06:09       38.35722              37.65667              7.16       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-13 06:01:54       40.50944              33.43889              6.51       ML         2.2          Şabanözü (Çankırı)        

2024-02-13 05:54:00       38.00306              36.45167              6.99       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 05:48:57       38.87     37.37556              7.01       ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-02-13 05:35:19       37.56694              36.24306              12.06     ML         1.3          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-13 05:31:48       38.12333              38.45833              7.0          ML         1.7          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-13 05:31:17       40.28528              27.02722              7.0          ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 05:19:16       38.30056              37.84194              9.33       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-13 05:05:40       40.36806              27.05639              6.99       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 05:04:00       38.16583              37.73889              7.0          ML         1.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 05:01:19       40.29     26.99722              8.94       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 04:53:51       40.28417              27.00694              8.17       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 04:52:40       40.29     27.00972              6.51       ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 04:51:21       38.23972              38.63028              13.61     ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-02-13 04:39:17       37.93306              36.24806              7.11       ML         1.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-13 04:04:42       40.50028              33.44     5.05       ML         2.0          Şabanözü (Çankırı)        

2024-02-13 04:03:39       36.12639              29.4475                32.9       ML         2.2          Akdeniz - [15.32 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-13 03:43:13       38.31472              37.41611              7.0          ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 03:40:17       38.11139              37.35667              7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 03:26:38       37.86583              36.42611              7.0          ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 02:59:46       38.47333              38.06944              7.0          ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-13 02:52:20       40.29     27.00778              3.59       ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 02:50:41       38.02278              36.22778              7.0          ML         2.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-13 02:24:06       38.00444              36.40722              7.0          ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 01:40:15       37.86583              27.58722              7.0          ML         2.9          Germencik (Aydın)        

2024-02-13 01:06:38       40.27389              27.01389              7.39       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-13 00:48:08       37.99083              36.50528              6.95       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-13 00:36:35       40.17417              27.85111              4.98       ML         1.4          Gönen (Balıkesir)           

2024-02-13 00:23:00       36.40083              36.26861              7.0          ML         1.9          Antakya (Hatay)             

2024-02-13 00:14:56       38.47389              38.05639              5.94       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)