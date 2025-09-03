Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?

Ercan Kayhan kimdir gündemi, İstanbul Çekmeköy’de yaşanan acı olayın sonrasında merak edilmeye başlandı. İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 58 yaşındaki Ercan Kayhan, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Cangül tarafından bir restoranda saldırıya uğrayarak öldürüldü. “Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?” sorusu araştırılırken, saldırının şahsi husumetten kaynaklandığı belirtiliyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERCAN KAYHAN KİMDİR?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki savcı Ercan Kayhan, bir restoranda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SAVCI ERCAN KAYHAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Edinilen bilgilere göre, Kayhan ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, saat 21.15 sıralarında restoranda savcıya saldırdı. Gül’ün boğazını kestiği Kayhan ağır yaralı olarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖREV YAPTIĞI YERLER

Çorum

Gebze

İstanbul

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."