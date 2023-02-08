Erdoğan: Hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu.



Deprem bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 57 olduğunu açıklayan Erdoğan, yaralı sayısının 52 bin 779'a yükseldiğini, yıkılan bina sayısının ise 6 bin 444 olduğunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın en fazla yıkıma uğrayan şehirler arasında olduğunu belirterek şehirde ölü sayısının 3 bin 356, yıkılan bina sayısının ise 2 bin 749 olduğunu belirtti.

Hatay'da 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmasının sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, ülke genelinde 60 bin personelin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen ailelere 10 bin lira yardım yapılacağını tekrarlayan Erdoğan, bunun son olmadığını, "TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle 1 yıl içinde enkaz kaldırma ve konut yapım çalışmalarının yapılacağını" aktardı.

60'tan fazla ülkeden yardım geldiğini belirten Erdoğan, "birlik ve beraberlik dönemi" olduğunu söyledi. Erdoğan, "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamımın sorumluluğu olmasa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" ifadelerini kullandı.