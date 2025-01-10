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Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" sözleriyle espri yaptı.

Haber Merkezi
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Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutunun kapısından uğurladı.

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeliyi göstererek espri yaptı.

Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" dedi.

 

 

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