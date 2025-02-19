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Erdoğan, İmamoğlu’nun kendisiyle yarışma teklifiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası kendisine yöneltilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle yarışma teklifiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Haber Merkezi
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Erdoğan, İmamoğlu’nun kendisiyle yarışma teklifiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin “Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya” sorusunu yanıtsız bırakan Erdoğan, yürümeye devam etti.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim süreci başladı. Milletvekilleri Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Ekrem İmamoğlu için imza vermeye başladı. 

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