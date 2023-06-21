Erdoğan: Masadaki ortakları çoğaltmak neticeyi değiştirmez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Ne diyorlar, Altılı Masa. Şimdi ne diyor gerekirse 16'lı Masa. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak neticeyi değiştirmez.

- Kurdukları masa hiçbir zaman bizzat kendi tabirleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedil Bu masaya ben kumar masası demedim, noter masası da demedim. Diyen kim? Bu masanın etrafındakiler.

- Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım.

- Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.

- Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor.