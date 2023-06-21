Erdoğan: Masadaki ortakları çoğaltmak neticeyi değiştirmez
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, Ne diyorlar, Altılı Masa. Şimdi ne diyor gerekirse 16'lı Masa. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak neticeyi değiştirmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Ne diyorlar, Altılı Masa. Şimdi ne diyor gerekirse 16'lı Masa. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak neticeyi değiştirmez.
- Kurdukları masa hiçbir zaman bizzat kendi tabirleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedil Bu masaya ben kumar masası demedim, noter masası da demedim. Diyen kim? Bu masanın etrafındakiler.
- Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım.
- Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.
- Samimi bir özeleştiri vermek yerine seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkartılıyor, suç, hata ve kabahat yine vatandaşta aranıyor.