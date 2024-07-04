Erdoğan-Putin görüşmesi: "Suriye’de çözüm işbirliğine hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşmesinde, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyardak, Türkiye’nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında, Türkiye ile Rusya’nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali’ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor.”

Erdoğan, yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesinin de çok önemli olduğuna dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilerin dünyadaki tüm zorluklara rağmen adım adım ilerlediğini belirterek, “Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor” dedi. Putin, Türkiye’yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan- Putin görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı Açıklamada iki liderin görüşmesinden şu notlar paylaşıldı:

■ Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.

■ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

■ Türkiye’nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu.