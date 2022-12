Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz

Takip Et

Müberra TAŞÇI/SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da yatırım tutarı 5 milyar 880 milyon TL’yi geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaptı. 17 ilçedeki yeni projelerin toplu açılışını gerçekleştirmek için Samsun’a gelen ve Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Erdoğan, “244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un gelişmesi, büyümesi, kalkınması konusunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası İstikbalimizin adımının atıldığı yer” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Samsun'a geldi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 Mayıs Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi ek binasının da aralarında olduğu 213 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un gelişmesi, büyümesi, kalkınması konusunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası İstikbalimizin adımının atıldığı yer. Tüm Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum. Elbette Samsun'a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil” ifadelerini kullandı.

244 proje ile ilgili bilgi veren Erdoğan, “Burası Samsun, burası istikbalimizin adımının atıldığı yer. Açılışın tüm Samsun’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Samsun bir başka coşkuluydu. 799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını bugün yapıyoruz. Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık-Kavaklı yolunun tamamlanan 25 km'lik yolu hizmete sunuyoruz. Nasıl. Laf değil icraat icraat. Büyükşehir Belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine akıllı Trafik sisteminden sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası Samsun, istikbal ve istiklalimizin adımının atıldığı yer” diye konuştu.

“Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira yatırım yaptık”

Samsun’u geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum” şeklinde konuştu.

"Yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğim”

Tahıl koridorunu Türkiye’nin açtığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğini söyledi. Erdoğan, “Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye emir alan değil emir veren ülke”

Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısını Türkiye’ye kurduklarını söyleyen Erdoğan, “81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. Her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha fazla anlaşılmasını kılıyor. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik, veren el alan elden hayırlıdır. Küresel Emtia ve tedarikte üretim altyapımızın gücünü gördük. İstihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızın gücünü gördük” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AK Parti İl Teşkilatı, kurum ve kuruluşların il temsilcileri ve Samsun halkı katıldı.