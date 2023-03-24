Erdoğan: Ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız." dedi.

Erdoğan, kalıcı konutlar konusunda, "Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur." diye konuştu.

"Bunca imtihandan alnının akıyla sıyrılmış bu milleti tek başına deprem mi esir edecek, asla." diyen Erdoğan, "Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın." çağrısı yaptı.

Erdoğan, "Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, güvenli binalar konusunda, "14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan,Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile ilgili, "Hatay, güvenli konutları, tarihi ve kültürel mirasımızın ihyasıyla ortaya çıkacak görünümüyle bu modelin vitrini olacak." ifadelerini kullandı.