  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı
Takip Et

Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), resmi olmayan sonuçları açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oylar hakkında açıklama yaptı.

Geçici sonuçlara göre açıklamalarda bulunan Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Yener'in açıklamaları şöyle:

Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup yurt içinde sandık açılma oranı 99,32’dir. Yurt içinde Erdoğan’ın 51,91, Kılıçdaroğlu’nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüş.

Erdoğan’ın yurt dışında yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744’ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan’ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu’nun 47,86 oy aldığı görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

Dünya liderleri Erdoğan'ı tebrik ettiDünya liderleri Erdoğan'ı tebrik ettiGündem

 

Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, inşallah Türkiye değişmezDevlet Bahçeli: Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, inşallah Türkiye değişmezGündem

 

Seçim sonrası değerlendirme: İş dünyasının gündemi enflasyon ve rekabetçi kurSeçim sonrası değerlendirme: İş dünyasının gündemi enflasyon ve rekabetçi kurGündem

 

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayızKılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayızGündem

 

Akşener: Millet iradesi başımızın tacıdırAkşener: Millet iradesi başımızın tacıdırGündem

 

Babacan: Ortak akıldan vazgeçmeyeceğizBabacan: Ortak akıldan vazgeçmeyeceğizGündem

 

Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğizKaramollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğizGündem

 

Yeşil Sol Parti'den seçim değerlendirmesiYeşil Sol Parti'den seçim değerlendirmesiGündem

 

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Seçim 2023 Haberleri

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Seçim 2023