Erdoğan, eleştirilere neden olan 'Hatay' sözlerine açıklık getirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan İstanbul'da Çağlayan Adliye Binası önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin yaralılardan birinin vefat ettiğini açıklayarak, "İki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Erdoğan ayrıca "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez, Hatay'a geldi mi?" sözlerine ilişkin de açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızdaki söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

"Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü başka yerlerde olduğu gibi bulundukları şehirleri istismar etmektedirler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu arada yaralılardan bir tanesi hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum."

"Kaybettiğimiz 53 bin 537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum"

"Deprem bölgesinde yıkılan binaların 99 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olması, felaketin boyutunu daha fazla artırmıştır. Kahramanmaraş depremleri insanlık tarihinin en sarsıcı felaketleri olarak kayda geçti. Kaybettiğimiz 53 bin 537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını hep kalbimizde yaşatacağız. Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık."

"Binaların 39 bini yıkışmış, 69 bini acil yıkılacak"

"Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geleceğimizi daha güçlü, güvenli bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren 85 milyon tek vücut olarak depremzedelerin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Kalbini parçalayan acısına, soğuğa çamura tüm olumsuzluklara meydan okuyarak, kendisinin ailesinin şehrine sahip çıkan vatandaşlarımızın fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak kolay değil, Allah hepsinden razı olsun. Depremin yıkım etkisi oradan sınırlarımızı aşarak devam ediyordu. Depremin ardından binaların 39 bini yıkılmış, 69 bini acil yıkılacak 200 bini hasarlı bina ortaya çıkmıştır.

Deprem bölgesinde 650 bin personel görevlendirerek tüm hizmetlerin sürekli verilebilmesi için temin ettik. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırlar kırsaldakilerle birlikte 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Ardından kurduğumuz 215 bin konteyner ile depremzedelerimize barınma imkanı sağladık.

"Sayıyı 390 bine tamamlayacağız"

Kamu kurumlarımıza ait tesislerde 1,2 milyon vatandaşımızı misafir ettik. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. Mayıs seçimlerinde 1 milyona yakın vatandaşımızın üniversite sınavında öğrencilerimizin bölgeye gidiş dönüşümüzü sağladık. THY'mizin tüm iş yerlerimizin yükünü hafifletmek için 111 kişi için 980 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesine 107 milyar lira kaynak aktardık. Hatay’da 7 bin 270 konutun Gaziantep’de 10 bin 698 konutun kura çekimi ve teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün de Maraş’ta 9 bin 882 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş’ta 20 bin kontumuzun yapımı hızla sürüyor. Kahramanmaraş'ta hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız.. Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuz hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı 390 bine tamamlayacağız.

"Muhalefet belediyelerinin sorunu basiretsizliktir"

İBB adayımız o dönemdeki bakanımız Murat Kurum’un aynı dönemdeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çalışan diğer personellerimizin tamamı, madenciler ve bölgedeki tüm vatandaşlarımızın fedakarlığını kim inkâr edebilir. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize hizmet ederken ayrımcılık yapmadık yapmayız. 21 yıldır boyunca olduğu gibi geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki seçimlerde sizlere vadim buydu. Şimdi Belediye Başkanlığı seçimlerinde sizlere vadimiz budur. Biz belediyelerimize eser ve hizmet vermeye hazırız.

Hatay'daki sözlerine ilişkin açıklama

Birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızdaki söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü başka yerlerde olduğu gibi bulundukları şehirleri istismar etmektedirler.

"Eksiklerimizi inkar etmiyoruz"

Beceriksizlik, iş bilmezlik, kendilerine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini ağızlarıyla söyleyenlerin son çırpınışlarını milletimiz görüyor. Türkiye Yüzyılı şehirleri diyoruz, bunları söylerken kendi eksiklerimizi inkar etmiyoruz. Söz verip geciktirdiğimiz, tespit ettiğimiz zamanında yapamadığımız hususlar elbet vardır. Ama önümüzdeki tüm tuzaklara rağmen gece gündüz çalışarak tüm alanlarda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en önemli yerine getirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirdikten sonra emaneti huzurla yeni nesillere aktaracağız.