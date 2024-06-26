Erdoğan’dan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat: Bu işi bir an önce neticelendirin

AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sokak köpekleri konusu da gündemdeydi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı.

Erdoğan'dan talimat: Bu işi bir an önce neticelendirin

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘uyutma’ konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler’in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öğrenildi.

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartların da iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi. Öte yandan teklifin Meclis kapanmadan Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.