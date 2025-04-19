Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına yanıt: Siz rahatsız oluyorsunuz diye mücadele etmeyelim mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen hastanemiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği, modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

En ileri teknoloji her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde bir takım eksiklikler olabilir. Şikayetleri giderebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizim siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimiz aşkla hizmet ediyoruz.

İnsan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlarla bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastaneyi inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.

11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor

37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Sağlık tesislerimizin imkanlarını iyileştirdik.

Başta sağlık okuryazarlığı olmak üzere vatandaşlarımıza pek çok alanda eğitimler verdiğimiz sağlıklı hayat akademisini 81 ilimizde başlattık. 2002 yılında İstanbul'da bulunan kamu hastanelerinin yatak kapasitesi sadece 19 bin 715'ti. Üstelik bu yatakların çok büyük bir kısmı niteliksiz ve yetersizdi. Biz bu sayıyı 30 bin 726'ya yükselttik. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum hizmet ederken kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Sizden bizden ayrımı yapmadan çalıştık. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Elbette daha yapacak çok işimiz, gerçeğe dönüştürecek çok hayalimiz var. Bir işi bitirdikten sonra hemen yenisine başladık. Ülkemizin imkanları arttıkça biz de her alanda hedef büyüttük. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz.

Meyhane ağzıyla konuşuyor

Önceki gün Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç törenini gerçekleştirdik. 12 milyar lira yatırım bedeli olan bu muhteşem eser tamamlandığında tarımsal üretimde Güneydoğu Anadolu bölgemizin kaderi değişecek. Tek başına Silvan Tüneli bile bizimle muhalefet arasındaki anlayış farkını göstermeye kafidir. Basın yayın organlarında her gün yeni bir skandalın haberini okuyoruz. İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimleri zenginleştirdiği tek tek deşifre oluyor. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı yüzü kızarması gerekirken sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Partisini safralarında kurtarmak yerine yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret ediyor. Bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir.

İşittiklerimiz karşısında inanın onun adına biz utanıyoruz. Topluma örnek olması gereken siyasetçilerin hakaretle, tehditle gündeme gelmesine inanın onlar adına siz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı aziz milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bunun için bugüne kadar hep sabırla davrandık. Bizim boş işlerle, boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz. Biz milletimizin refahını, huzurunu, gelirini artırmanın peşindeyiz.

Yeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. 23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı orta ve uzun vadeli bakış açısıyla belirledik. 20 yıl sonra 50 yıl sonra ortaya çıkabilecek problemlere şimdiden çare geliştirdik. Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı.

Normal doğum tartışması: Kadınları rencide edecek bir durum yok

Ülkemizdeki kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Bunların nasıl zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük. Bir futbol kulübümüz sağlık bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Peki ne vardı? Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortayı velveleye verenlere şunu soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi?