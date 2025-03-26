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Erdoğan'dan "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" demişti. Grup toplantısı çıkışında gazeteciler Erdoğan'a "Turpun büyüğü CHP kayyum mu" diye soruldu. Erdoğan, Meclis'teki başka bir gazeteciye yönelerek "Sen anlatıver" yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" sorusuna yanıt
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan grup toplantısıında "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" dedi.

"Turpun büyüğü CHP kayyum mu?"

Grup toplantısı çıkışında gazeteciler cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Turpun büyüğü CHP kayyum mu?" diye sordu. Erdoğan, Meclis'teki başka bir gazeteciye yönelerek "Sen anlatıver" yanıtını verdi. 

 

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