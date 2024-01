Erkan Baş'tan 'Can Atalay' çağrısı: Meclis Başkanlığı bu suça ortak olmamalı

Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine ve AYM'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için TBMM'de oturum düzenlenmesine TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan tepki geldi.

TELE1’den Onur Öncü’ye konuşan Baş “Hatay halkının iradesini, AYM kararlarını tanımayan Meclis, kendi varlığını da yok saymış olacak. Meclis Başkanlığı’nın bu suça ortak olmaması gerekir” ifadesini kullandı.

Baş’ın açıklaması şöyle:

“Eğer Yargıtay kararı bugün Meclis’te okutulursa Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, yani Anayasa’yı tanımadığı bir kez daha tescillenmiş olacak. Fakat burada önemli bir nokta var, bu karar Meclis kürsüsünden okunduğunda Meclis Başkanlığı da bu hukuksuzluğa ortak olmuş olacak. Ve Hatay halkının iradesini, AYM kararlarını tanımayan Meclis, kendi varlığını da yok saymış olacak. Meclis Başkanlığı’nın bu suça ortak olmaması gerekir.

Geçtiğimiz hafta Celal Adan’ın nöbeti sırasında okunmaması, Numan Kurtulmuş’un okutmaması ve yurt dışına çıkıp adı geçmiş dönem kumpas davalarıyla anılan, o dönem Fetullah Gülen’i açıktan övmesiyle, yargıdaki kadrolaşmanın doğrudan sorumluluğuyla hatırladığımız Bekir Bozdağ yönetiminde bu girişimin gerçekleşmesinin planlanması ise bize bir şey gösteriyor. AK Partililerin bile bir kısmının arkasında duramadığı bu hukuksuzluğu ancak her söyleneni yapmak zorunda olan birisine yaptırabiliyor olduklarını da düşünebiliriz.

Biz burada AKP iktidarının hukuku ne denli ayaklar altına alabileceğini, yüzde 52’yi alınca istediği her şeyi yapabileceğini düşündüğünü bir kez daha görüyoruz. Devletin tüm imkanlarını ellerine geçirmişler, Ne Anayasa’yı tanırım ne de halkın iradesini tanırım diyorlar… Biz bu hukuksuzluklara alışmayacağız, bunu normalleştirmeyeceğiz. Bu filmi daha önce izledik, aynı yanlışın yapıldığı örnekler maalesef oldu ve hepsi bir süre sonra tahliye olup Meclis’te görevlerini yaptılar. Her hal ve şartta kendisine oy veren binlerce kişiyi temsil etmeye devam edecek olan milletvekilimiz Can Atalay da mutlaka tahliye olacak ve Meclis’teki görevini de yapacak.”