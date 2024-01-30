Son dakika: Karar okundu, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

ANKARA (EKONOMİ) TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki kesin hüküm Meclis Genel Kurulu’nda okunarak milletvekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi iki kez TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararı vermesine karşın Yargıtay kararı tanımadı.

Atalay, 25 Nisan 2022’de “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Atalay, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçildi.

Başarır: Halkın iradesine vurulmuş bir darbedir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kararın okunmasının ardından açıklama yaptı.

Başarır sosyal medya hesabından paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Anayasa’nın, hukukun, adaletin ve halk iradesinin yok sayıldığı kara bir gün yaşıyoruz! Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesine vurulmuş bir darbedir! Tarih bu kararı alanları affetmeyecek!" ifadelerini kullandı.

Süreç

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İkinci ihlal kararı

Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

"Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Son olarak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına da uyulmamasına karar vermişti.