Erken seçim olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a Allah'tan rahmet dileyerek, şüphelilerin muhakkak cezasını bulacağını söyledi.

AK Parti'nin ilk günden itibaren Türkiye siyasetine can suyu olduğunu belirten Dağ, Türkiye'nin ekonomide, sosyolojide ve siyasette tıkanan tüm damarlarını açarak ülkenin nefes almasını sağladığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır. AK Parti'de değişim, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılmaz. Siyasi menfaat elde etmek uğruna suyu bulandırmak için ortaya atılmaz. Recep Tayyip Erdoğan, daima milletine ve teşkilatına kulak veren bir siyaset insanıdır. Erdoğan, memleketin neresinde olursa olsun yol arkadaşlarını dinleyen, onların fikirlerine önem veren bir liderdir. Bu doğrultuda ülkemizin her bir noktasında Türkiye Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın ve milletimizin eleştirilerini, önerilerini, beklentilerini alarak olağan kongre sürecimizi başlatıyoruz. Biliyoruz ki AK Parti umudun, icraatın ve geleceğin adıdır. İnanıyoruz ki millet odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hep birlikte toplayacağız."

"AK Parti her zaman olduğu gibi yine iktidar olacak"

Dağ, AK Parti'nin umudun adı olduğunu, milletin karşılaştığı her zorluğu yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aşabileceğini düşündüğünü belirterek, AK Parti'nin girdiği her seçimde nasıl birinci parti olarak çıktıysa, bundan sonraki seçimlerde de yine iktidar olacağını ifade etti.

İzmir'de sokak röportajında bir kişinin, cahilce ifadelerle hem Cumhurbaşkanı'na hem de millete hakaret ettiğini söyleyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bu nezaketsizliğe ve düşmanlığa karşı siyasetten de net bir duruş beklerdik. Ancak özellikle CHP bu sözleri söyleyen kişiye sahip çıkmıştır. Dolayısıyla kodlarının gereğini yapmış ve bu hakaretlere de sahip çıkan bir tavır sergilemiştir. CHP, bu tavrıyla fabrika ayarlarına dönmüştür. Millete hakaret eden, Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye oy verenleri kendince aşağılayan bu kişi, CHP tarafından onur konuğu gibi ağırlanmıştır. Bu hadisede onur nerededir, gururlanacak ne vardır? CHP ve onun kukla genel başkanı bu olayın neresine sahip çıkmıştır? CHP tarafından milletin aşağılanması alkışlanacak ve alkışlatılacak bir eylem midir? Bu yaşananlar, CHP'nin değişim ve normalleşme gibi konularda ne denli riyakar olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir. CHP 'değişmez' bir partidir. CHP, değişimin suretlerde yaşandığı, kinin ve düşmanlığın baki kaldığı bir anlayışla varlığını devam ettirme çabasındadır."

Dağ, Türkiye'de tekrar bir erken seçim tartışmasının gündeme getirilmeye çalışıldığını, bu meselede de yine "CHP Genel Başkanının tutarsızlığına" şahit olduklarını dile getirdi.

Dün "Erken seçim talebimiz yok" diyen CHP Genel Başkanının, bugün "erken seçim olmalı" dediğini ve hatta tarih tayin ettiğini aktaran Dağ, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.