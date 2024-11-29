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Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'a yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Esenyurt Eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar sonucu firari konumda olduğu belirlenen şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'a yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda başka bir soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın, örgütün mali alan yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle kapatılan 'Jiyan TV' isimli medya kuruluşuyla irtibatı bulunduğu iddia edildi.

Şüpheli Yalçın'ın ayrıca örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamasında kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği öne sürülen ve bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesiyle ilişkili olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Osman Yalçın'ın yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Beylikdüzü'nde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli Yalçın'ın yakalanamayarak 'firari' konumunda olduğu, öte yandan arama işlemleri sırasında şüphelinin kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Şüpheli Yalçın'ın yakalanabilmesine yönelik İstanbul Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sürüyor.

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