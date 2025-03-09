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Esenyurt'ta dört katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul - Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde dört katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü. Binada mahsur kalan yedi kişiyi de kurtarıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Esenyurt'ta dört katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul - Esenyurt'taki Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan yedi kişiyi de kurtardı.

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