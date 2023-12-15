Eşini rehin alan şüpheliye özel harekat operasyonu

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden P.B. ile eşi E.B. tartıştı. Silahla evin içinde ateş eden P.B. tehdit ettiği eşinin evden çıkmasına izin vermedi. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayan P.B, evde birini öldürdüğünü belirtmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna çalışmalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.





Ekipler girdikleri evde P.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.