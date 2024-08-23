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Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa soruşturma: Evden uzaklaştırma istenecek

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğraf üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın soruşturma kapsamında Çıra'nın evden uzaklaştırılmasını talep edeceği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa soruşturma: Evden uzaklaştırma istenecek
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Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın S.S.Ç. isimli 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sebebiyle S.S.Ç. isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

Evden uzaklaştırılması talep edilecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi. Başsavcılık, mağdur çocuğun gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden danışmanlık tedbiri alınmasının da talep edileceğini belirtti. Öte yandan başsavcılık tarafından Gökhan Çıra'nın 6284 Sayılı Kanun kapsamında yaşamını sürdürdüğü adresten bir süreliğine uzaklaştırılmasının isteneceği öğrenildi.

Çocuk hakkında daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar bulunduğundan bu raporların gönderilmesi ve yeni kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edildi.

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