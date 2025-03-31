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Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekilinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi. Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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