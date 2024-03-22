'Evde paketleme işi vaadiyle dolandırıcılık' operasyonunda 17 gözaltı
Sosyal medyadan "evde paketleme işiyle para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "evde paketleme işi yaparak para kazanma" vaadiyle "güvence bedeli" adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 19 şüphelinin kimlikleri teslim edildi.
Mersin'in de aralarında olduğu 7 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı.
Aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyaller inceleyeme alındı.
Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi arıyor.