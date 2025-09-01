Evinin önünde Akın Gürlek'i soran 2 şüpheli gözaltına alındı! İşte ilk ifadeleri

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre bu sabah savcı Akın Gürlek'in Sarıyer’deki evinin önüne gelen iki motosikletli, görevli polis memurlarına "Abi savcı gelecek mi" diye sorduktan sonra oradan ayrıldı.

Söz konusu 2 şüpheli, başka ilçede gözaltına alındı.

"Kız arkadaşımın adresini bulmak için sordum"

Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden T.Ç., ifadesinde, "Kız arkadaşım başsavcının konutuna yakın bi yerde oturuyor. Bu sebeple evini biliyorum. Polislerle sohbet etmek için meraktan sordum" dedi.

Şüpheli, görevli polisleri görünce merak ettiğini ve kesinlikle sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu iddia etti.

Yapılan ilk araştırmada, iki şüphelinin herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç örgütüyle bağlantısı olmadığı tespit edildi.