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Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! Nazlı Şeşen'in ölümünde kahreden detaylar

Denizli'de kaybolan cansız bedeni iki gün sonra dere kenarında bulunan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! Nazlı Şeşen'in ölümünde kahreden detaylar
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Denizli'nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynarken kayboldu. İki gün süren arama çalışmalarının ardından küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu Deresi'nde bulundu. Dalgıçlar Nazlı'nın cesedini ağaç dallarına takılı halde buldu.

Minik Nazlı'nın bedeninde yapılan ilk incelemelerde kesici ve delici ize rastlanmadı. Nazlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına gönderilecek.

Tren raylarına koşarak gitmiş

Öte yandan Yeni Asır'ın haberine göre; Nazlı'nın anneannesi tarafından misafirliğe götürüldüğü ve Nazlı'nın oynamak için dışarı çıkıp kaybolduğu öğrenildi. İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'in kamera kayıtlarında tren rayları üzerinde koşarak gittiği görülmüştü.

Dere kenarında terlikleri bulundu

Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından kameraların açısından çıkarak gözden kaybolan Nazlı'nın dereye gitmiş olabileceği anlaşılınca arama çalışmaları dere ve çevresine yoğunlaştırıldı. Dere kenarında önce terlikleri bulunan minik Nazlı'nın hayatını kaybettiği haberi mahalleyi yasa boğdu.

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