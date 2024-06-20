Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok, 106 gün sonra yakalanmış, ikili, yakalanmalarının ardından 18 Haziran'da Boston'da hakim karşısına çıkmıştı.

Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 27 Haziran TSİ 16:00'ya ertelendi. Anne Tok'un ardından Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması da ertelendi.

Federal suç ifadesi yer alıyor

ABD'de davayı takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş yeni görüntüsü paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen görselde; Timur Cihantimur'la ilgili bilgilere yer verildiği ve "federal suç" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Hüküm kısmı boş bırakılmış

"Timur Cihantimur’un Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu İslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre’ Cihantimur 14 Haziran 2024 getirildiği belirtiliyor. Emrullah Erdinç'in haberine göre yargılanması devam ettiği için hüküm kısmı boş bırakılmış durumda. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran’da 17’sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur’un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre “Federal Suç” ibaresi yer alıyor"