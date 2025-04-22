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Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine dair açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel düzeyde önemli konularda kritik bir rol üstlenen Türkiye’nin dış politikasına, milli çıkarlarımız doğrultusunda çok yönlü ve vizyoner bir perspektifle liderlik etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine dair açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecektir."

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