EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı: “Dijital dönüşüm zihniyet devrimi demek”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dijital dönüşümde farkındalık yaratmak ve kurum kültürünün bu süreçteki belirleyici rolüne dikkat çekmek amacıyla, “Zamanı Yakala Sohbetleri: Dijital Dönüşümde Kurum Kültürünün Önemi” başlıklı etkinliği düzenledi. Etkinlik, Türkiye’nin teknoloji firmaları tarafından kurulan ilk dijital dönüşüm kulübü RunDigital iş birliğiyle yapıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, dijital dönüşümün sadece teknoloji yatırımı olmadığına, bir zihniyet devrimi olduğuna dikkat çekti.

Dijitalleşmenin yalnızca teknik altyapılarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kurumların kültürel yapılarını, liderlik anlayışlarını ve iş yapış biçimlerini kökten değiştirdiğini vurgulayan Özhelvacı, “Yapay zekâ, büyük veri, otomasyon, blockchain, nesnelerin interneti, artırılmış/sanal gerçeklik, 3D yazıcılar ve robotik sistemler gibi yenilikçi teknolojiler iş dünyasında köklü değişimlere yol açıyor. Ancak bu teknolojileri kurum içinde sürdürülebilir ve anlamlı kılacak olan şey, güçlü bir kurum kültürü. Dijital dönüşüm yalnızca yazılım ve donanım yatırımı değil. Asıl mesele, bu teknolojiyi içselleştirebilecek, sürdürülebilir kılabilecek bir kurum kültürü inşa etmektir. Bu bir teknoloji yatırımı değil, bir zihniyet devrimi” dedi.

Dijital dönüşümün günümüzde yalnızca şirketlerin rekabet gücünü artıran bir unsur olmaktan çıkıp, ülkelerin küresel pozisyonlarını belirleyen bir stratejik kaldıraca dönüştüğüne dikkat çeken Özhelvacı, “ABD ile Çin arasındaki teknoloji yarışı artık sadece ekonomik değil, dijital üstünlük mücadelesidir. Dijital liderlik yalnızca üretmekle değil; teknolojinin kültürünü, standartlarını ve ekosistemini de şekillendirmekle mümkündür. Bu anlamda biz genç iş insanları olarak sadece firmalarımızı değil, ülkemizi de dijital rekabetin merkezine taşıyacak vizyona sahip olmalıyız” diye konuştu.