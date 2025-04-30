TOSYÖV Bursa’da Kazangil güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'daki KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen TOSYÖV’ün 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. 2022 yılından beri Yavuz Kazangil’in başkanlığında devam eden dernek tek adaylı bir seçime giderek Kazangil’e güven oyu verdi.

Kazangil, “Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Geçmiş dönemde bizimle beraber olan diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde inşallah daha güzel işler yapmak için beraber olacağız. TOSYÖV eski bir dernek. Bu derneği yaşatabilmek, yeni ufuklar açabilmek, elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimiz. Katılan oy veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yavuz Kazangil başkanlığında oluşan TOSYÖV Bursa’nın yeni yönetiminde; Emin Fatih Çelik, Emir Efdal Lapacı, Damla Öztabak, Filiz Ermiş, Halil Ilgın, Bilal Çetinkaya, Cüneyt Kürşad Çıtak, Can Türköz yer aldı.