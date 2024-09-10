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Fahrettin Altun'dan Narin açıklaması: Gizlilik kararı halen geçerli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmadaki gizlilik kararının hâlâ geçerli olduğunu belirterek, "İletişim Başkanlığımız da bu konuda tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
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Fahrettin Altun'dan Narin açıklaması: Gizlilik kararı halen geçerli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir" açıklaması yaptı.
Altun'un açıklaması şöyle: "Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir.

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."

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