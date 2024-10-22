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FETÖ elebaşı Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı! Gömülmek istediği yeri söylemiş!

1999 yılında kaçtığı ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in vasiyesi ortaya çıktı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Gülen, vasiyetinde, öldüğünde gömülmek istediği yeri söylemiş.

Haber Merkezi
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FETÖ elebaşı Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı! Gömülmek istediği yeri söylemiş!
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 83 yaşında, 1999 yılında kaçtığı ABD'de öldüğü açıklandı. Gülen'in 20 Ekim günü öldüğü belirtildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, Gülen'in ailesinin cesedin Türkiye'ye götürülmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Öztürk, buna gerekçe olarak, "Gülen’in bu konuda vasiyeti olduğunu belirtiyorlar" dedi.

Saygı Öztürk, yazısında elebaşı Fethullah Gülen'in vasiyetini de aktardı.

Gülen'in vasiyeti şöyle: "Beni İzmir Örnekköy mezarlığında bulunan annemin mezarının yanında toprağa verin."

"Gülen’in bu vasiyetine karşın, yurt dışında bulunan örgüt mensupları cenazenin ABD’de defnedilmesinden yana" diyen Öztürk, yazısınada, "Gitmesinin kendilerinde bir güç kaybı yaratacağını öne sürüyorlar. Bu konuda aile mensuplarıyla, örgütün 'Âli Heyeti' arasında görüş birliği sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

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