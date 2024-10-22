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CHP’li Ateş: İlk 9 ayda karşılıksız çek tutarı yüzde 245 arttı

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, ilk 9 ayda bankalara ibraz edildikleri anda karşılıksız işlemi yapılan çek tutarındaki artışa dikkat çekti.

Haber Merkezi
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CHP’li Ateş: İlk 9 ayda karşılıksız çek tutarı yüzde 245 arttı
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ANKARA (EKONOMİ)

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, “2023 yılının Ocak-Eylül ayında karşılıksız çek tutarı 35 milyar 631 milyon lirayken, bu yıl ilk dokuz ayda 122 milyar 902 milyona çıktı. Yüzde 245 oranında çok ciddi bir artış var. Sanayiden sonra ticaret de alarm veriyor” dedi.

Yüksek faizden bunalan işletmelerin karşılıksız çeklerle daha da zor duruma düşebileceğini ifade eden Ateş, “Karşılıksız çekler domino etkisi yaratabilir. Geçen yılın ilk dokuz ayında 104 bin olan karşılıksız çek adedi, bu yıl daha ilk dokuz ayda 197 bini aştı. Ekonomi tel tel dökülüyor” diye konuştu.

Kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Türkiye’de ticaret yapmanın giderek zorlaştığı uyarısında bulunan Ateş, şunları söyledi:  

“Yüksek faiz işletmeleri nefes alamaz hale getirdi. Krediye erişim imkânsız. Bu sene bir de karşılıksız çek sorunu artmaya başladı. Geçen yılın tamamında karşılıksız çek tutarı 57 milyar lira iken, bu yılın ilk dokuz ayında bu rakam 122 milyar lirayı aştı. Kar topu iken müdahale edilmezse, bu sorunun çığa dönüşme tehlikesi var. Bir an önce ticareti rahatlatacak adımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Domino etkisi ortaya çıkmadan karşılıksız çek sorununa çözüm bulunmalı.

Ekonomiye güven zaten pamuk ipliğine bağlı. Karşılıksız çekler, ticari ilişkilerde güven kaybına neden olur. İşletmeler, ticarette daha temkinli davranır, bu da ticaret hacminin düşmesine yol açar. Karşılıksız çeklerin artışı, piyasadaki nakit akışını olumsuz etkiler. İşletmeler, ödemelerini zamanında alamadığında likidite krizi yaşar ve borçlarını ödeyemez. Çeklerini tahsil edemeyen şirketler, borçlarını ödeyemez hale gelebilir ve iflas riski ile karşı karşıya kalır. Bu da işsizliğin artmasına ve ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Ekonomi yönetimi bu sorunu ciddiyetle ele almalı.”

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