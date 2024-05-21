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FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

2012 vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
İHA
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FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

 

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