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FETÖ şüphelisi eski doktor tutuklandı

Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski doktorun tutuklandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski doktor tutuklandı.

Meslekten ihraç edilen eski doktor H.G'nin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli H.G, polis ekiplerince iki gün önce gözaltına alınmıştı.

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