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FETÖ'de maddi yardım tartışması: Toplanan paralar nerede?

Terör örgütü FETÖ içinde yaşananlar, istihbarat birimlerinin yakın takibinde yer alıyor. Örgüte maddi yardım yapanların son dönemde azaldığı, paraların nereye gittiği konusunda şüphelerin arttığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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FETÖ'de maddi yardım tartışması: Toplanan paralar nerede?
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FETÖ'nün yardım adı altında para topladığı “Time To Help” derneğinin hesapları Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulmuştu. NTV'de yer alan habere göre, bu durum örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu.

Teröristbaşı Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen'in toplanan paraların akibetinin bilinmediğine ilişkin açıklamaları da soru işaretleri yarattı.

FETÖ'ye ilişkin itiraflarda bulunan yeğen Gülen, son videosunda örgüt için “hizmet” adı altında toplanan paraların, kendisi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyledi.

Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen’in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini de anlattı.

Teröristbaşının, haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için “Onlara müstahak” dediğini de belirtti.

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